Belgrano de Córdoba campeón del Torneo Apertura

24 mayo, 2026 84

Con un doblete agónico de Nicolás “Uvita” Fernández, Belgrano de Córdoba se le dio vuelta partido a River y se impuso 3 a 2 en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, en el estadio Mario Alberto Kempes. El título es el primero en la historia del club en la máxima categoría del fútbol argentino.

Belgrano había cerrado la fase regular en el quinto puesto del Grupo B con 26 puntos, y no se presentaba como candidato al título. En octavos, eliminó a Talleres en el clásico cordobés por 1-0, teniendo un gran envión para los cuartos, donde venció con claridad a Unión de Santa Fe por 2 a 0. En semifinales, empató 1-1 con Argentinos Juniors en La Paternal y se impuso por penales 4 a 3.

Este domingo, finalmente, los dirigidos por el Ruso Zielinski derrotaron a River Plate con dos goles agónicos y levantaron el trofeo.

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