Belio Fauret, Álvarez, Ruppell y Tambussa, los más rápidos en Pigüé

13 septiembre, 2025 2

En el autódromo Piguense se llevó a cabo la jornada clasificatoria de las categorías Mar y Sierras A , Mar y Sierras B , TC del 40 y Minicross, de cara a la sexta fecha de las mayores del Automovilismo Regional.

El piloto de Tres Arroyos, Gonzalo Belio Fauret se quedó con la pole position en la categoría Minicross, mientras que otros pilotos de nuestra ciudad clasificaron, 9º Rodolfo Diez D’Onofrio y 15º Matías Pereyra.

En Mar y Sierras A el tandilense Matías Álvarez se quedó con el mejor tiempo, siendo Daniel Fernández 4º, representando a Tres Arroyos.

En Mar y Sierras B , el piloto de Juan N. Fernández Pablo Tambussa fue el más veloz, mientras que el tresarroyense Federico Pedone se ubicó 5º.

En TC del 40 Guillermo Ruppell de Oriente hizo la pole, y Alexis Pogorzelsky fue 6º, representando a Tres Arroyos.

Las principales clasificaciones fueron las siguientes :

Minicross

1 Gonzalo Belio Fauret

2 Ramiro Bustos

3 Juan Cruz Baracco

4 Santiago Gasaneo

5 Agustín Delgado

Mar y Sierras A

1 Matías Álvarez

2 Matías Baños

3 Ignacio Furch

4 Daniel Fernández

5 Diego González

Mar y Sierras B

1 Pablo Tambussa

2 Leonel Reynosa

3 Federico Barreiro

4 Fabrizio Girado

5 Federico Pedone

TC del 40

1 Guillermo Ruppell

2 Alfredo Pérez

3 Ariel Irigoyen

4 Pedro Waldbillig

5 Pedro Maceratta

6 Alexis Pogorzelsky

