Belio Fauret y Aldasoro ganaron en Olavarría

12 abril, 2026 0

En el Autódromo “Hermanos Emiliozzi “ de Olavarría se corrió la segunda fecha de las categorías Mar y Sierras A, Mar y Sierras B, Minicross y TC del 40 donde Gonzalo Belio Fauret ganó en titulares y Rodolfo Aldasoro con el auto del tresarroyense se llevó la victoria en la final de invitados.

En Mar y Sierras B titulares ganó Gonzalo Belio Fauret, segundo el copetonense Matías Erpelding y tercero Francisco Ochoa. Entre los tresarroyenses, Federico Pedone fue séptimo y no largó Joaquín Haedo la final.

En pilotos invitados ganó Rodolfo Aldasoro – Gonzalo Belio Fauret, Segundos Emanuel Pérez Bravo – Matías Erpelding, Terceros Matías Álvarez – Federico Pedone, sexto Felipe Yané, invitado de Damián Daza.

En Minicross ganó Juan Cruz Baracco de San Cayetano, segundo Santiago Skeich, tercero Agustín Delgado, entre los tresarroyenses Felipe Yané fue 6º, Matías Pereyra 8º, Rodolfo Diez D’ Onofrio 13º, Alejandro Roldan 20º y Juan Gancedo 21º.

En Mar y Sierras A el ganador fue Matías Baños, segundo Federico Álvarez, tercero Manuel García, de Tres Arroyos Daniel Fernández fue 7º.

En TC del 40 donde hubo solo seis autos en línea de partida , la primer final fue para Alfredo Pérez , seguido de Guillermo Ruppell y tercero Luciano Gallardo .

La Segunda Final la ganó Guillermo Ruppell, segundo Alfredo Pérez y tercero Luciano Gallardo.

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