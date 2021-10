Bellocq: La experiencia de la EES N°8 – Extensión 2080 durante la pandemia

14 octubre, 2021 Leido: 1

La vicedirectora de la EES N°8 – Extensión 2080 de San Francisco de Bellocq, Romina Rico, se refirió por LU24 al acompañamiento en las trayectorias educativas durante la pandemia y destacó “el rol muy importante de docentes y preceptores en la articulación de las actividades para tener a los chicos contenidos y saber qué les pasa”. Además, valoró el acompañamiento de las familias.

“La pandemia nos permitió replantear la escuela. No todos los chicos tenían conectividad y entregábamos actividades en formato papel. Tratábamos de estar permanentemente comunicados con las familias y los estudiantes articulando esfuerzos entre todos los actores de la institución”, expresó.

“Los chicos necesitan estar en la escuela, tener el apoyo permanente de los docentes y preceptores, quienes tuvieron un rol muy importante en la articulación de las actividades para tener a los chicos contenidos y saber qué les pasa, y no solamente una continuidad pedagógica sino desde lo vincular. En nuestra comunidad se sintió el acompañamiento de las familias”, afirmó.

Rico indicó que, como mínimo, se pueden identificar tres etapas: “la primera, en donde nos tuvimos que organizar, reestructurar y ver cómo nos manejábamos, con el lema, en ese momento, de llegar a cada uno de los estudiantes; otra, en la que todas las vías de comunicación ya estaban afianzadas y entonces pudimos avanzar con todo lo que es contenido y las clases virtuales; y la tercera, cuando comenzamos con la presencialidad y pudimos avanzar muchísimo porque los chicos necesitan trabajar en la escuela con la ayuda de los docentes y todo el personal”.

Consideró que “el hecho de ir a la escuela, compartir e intercambiar con sus compañeros brinda un valor agregado muy grande que la virtualidad no tiene” al tiempo que dijo que “el no haber concurrido no significa que ellos no hicieron los trabajos prácticos, obviamente no hubo ese intercambio necesario y el aprendizaje que se da en la escuela pero tratamos permanentemente de revincularlos y apoyarlos para que ellos puedan articular con el ciclo superior”.

“Los contenidos se dieron. Nosotros tuvimos presencialidad completa desde principios de año, no hubo burbujas. Solamente cuando se interrumpió continuamos con nuestro cronograma de clases virtuales a través de las diferentes plataformas”, explicó.

Finalmente, Rico reflexionó que “cada una de las escuelas tendríamos que dejar memoria de lo que pasó y de lo que nos está sucediendo porque de esa forma también podemos aprender sobre algo que irrumpe, necesitamos reorganizarnos y poder darles una respuesta a nuestros estudiantes y a la comunidad educativa. Eso fue lo que hicimos”.

Volver