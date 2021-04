Bellocq: una gran bandera argentina ya flamea en el ingreso a la localidad y se sueña con el Museo Histórico Agrícola

14 abril, 2021 Leido: 42

Tal como estaba estipulado, en la mañana de hoy se inauguró en la localidad de San Francisco de Bellocq el mástil que se instaló en “el Triángulo” de ingreso a la misma, para izar por primera vez la bandera Argentina. En ese mismo predio, está prevista la instalación del Museo Histórico Agrícola, y así lo anticipó el intendente Municipal Carlos Alberto Sánchez en su discurso, que tuvo lugar en el sencillo acto llevado a cabo, ante funcionarios municipales y vecinos.

“No sé si es por el cargo que tengo, o por la edad, estos actos, y éste acto en particular me dan una gran emoción, porque soy un fanático de nuestra bandera, de nuestra patria, de nuestro distrito y localidades” comenzó expresando el intendente municipal, y continúo asegurando que “tener la bandera Argentina a la entrada de las localidades, lo tengo, personalmente, como un sueño de siempre”.

Entre sus palabras, indicó que éste tipo de simbolismos “se logra con la unión y el esfuerzo de todos los pobladores del lugar, y esa unión y ese esfuerzo son valederos, generalmente, atrás de la bandera de nuestra patria, a pesar de los miles de problemas que tenemos, como en este momento, la pandemia”. “Hay que superar los inconvenientes y salir para adelante, con este tipo de cosas que hacen a que todos vayamos con una sola bandera, que todos vayamos para el mismo lado, con el mismo objetivo, de que nuestra patria vaya adelante” agregó.

Puntualizando principalmente en la importancia y el significado de la bandera argentina, Sánchez expresó: “la bandera es muy significativa, es muy importante, y que los chicos estén presentes, los jóvenes, que sepan que hay que pelear en la vida, que hay que sacrificarse, hay que trabajar y poner mucha voluntad y perseverancia, con un mismo objetivo, con un señuelo por delante, que es ésta bandera” y añadió “nos da pertenencia, esto es nuestro, esta bandera y esta patria y esta tierra son nuestros, por él tenemos que pelear, no pelear entre nosotros”.

Por otra parte, en su discurso hizo mención a los constantes trabajos que se están llevando adelante para superar ésta pandemia de la mejor forma posible, y que se vean minimizados los daños tanto en la salud, como en lo económico, y en ese sentido sostuvo: “aca no hay un intendente, un delegado, un gobernador, que firme un decreto y solucione un problema, los decretos se pueden arreglar y se pueden acomodar si nos ponemos de acuerdo, si vamos todos para el mismo lugar, y atrás de la misma bandera lo vamos a solucionar, como lo hemos solucionado otras tantas antes”.

Para finalizar, agradeció al delegado Claudio Bonavita y todos los empleados de la delegación que colaboraron con la instalación del mástil y la bandera y se refirió puntualmente al proyecto del Museo Histórico Agricola.

“Esto es el inicio de un proyecto muy lindo que lo venimos tratando de llevar adelante que es el Museo Agrícola de San Francisco” y detalló, “porque obviamente, esta localidad, tiene las raíces en el campo y realizar un museo dónde quede la historia plasmada, para que todos sepan con que maquinarias se trabajaba el campo, como hacían los pobladores de este lugar para poderse ganar la vida y sacar adelante las comunidades”. Asimismo, indicó que “está muy cerca el proyecto de empezar a poner las maquinas en este predio, para que a mitad de año empecemos a hacer un galpón para hacer un museo de San Francisco”. Proyecto que iría de la mano con el fomento al turismo, ya que tal como lo dijo el Intendente “este lugar está a la pasada de los que van hacia el mar, en un lugar estratégico, con las rutas, y eso nos va a dar un turismo importante, y tenemos que estar preparados para recibirlos”.

Volver