Belloquense hizo una chacarera de San Martín de gran repercusión en Europa (video)

6 octubre, 2023

El músico Germán Marino, oriundo de San Francisco de Bellocq e hijo de Alfredo, creó la chacarera de San Martín que tuvo gran repercusión en Europa.

En diálogo con LU 24, dijo que “la hice en 2018 como una invitación para participar en el acto del 17 de agosto en Londres (ciudad en la que residió). Me pidieron que participe con algo nuevo, pero no se referían a música y se me ocurrió hacerla en primera persona”.

Además, explicó que la letra es una combinación de extractos de cartas escritas por José de San Martín a amigos y las máximas que escribió para la educación de su hija.

“Resultó siendo algo mucho más humano, que lo archiconocido que fue con sus luchas y lo bueno que hizo para tantos países y tanta gente”, subrayó.

Contó que la propuesta se la hizo su amiga marplatense Mariela Marcos, quien es secretaria del British San Martín Institute, entidad que se encarga de mantener viva la vida del prócer.

Fue así que convocó a músicos conocidos de Londres. “Nos presentamos dos años seguidos con bombo, violín, guitarra y dos voces. Pudimos transmitir los valores de San Martín y a la gente le gustó”, aseguró.

“Vino la pandemia, no pudimos juntarnos más y grabamos todos por separado, se mezcló en España y masterizó en Rosario, incluso canta la tresarroyense Eugenia Cardozo, quien utilizó el estudio de La Estación, por lo que les agradezco a Darío Hiriart y Nerina Vaini”, añadió.

Además, destacó el apoyo del Instituto Sanmartiniano argentino que posteó la chacarera en su página web.

Cabe señalar que Germán vive medio año en Argentina y se desempeña en visitas guiadas al Glaciar Perito Moreno. En Alemania, en tanto, hace trabajos en altura y recorre Europa con shows audiovisuales.

