Benedetti y el origen de “Banquemos” dentro de Juntos por el Cambio

18 octubre, 2020

“Banquemos” es una agrupación política nacional surgida dentro de la coalición de Juntos por el Cambio que cuestiona determinados manejos dentro de la misma, que se constituyera en el año 2015 y luego del fracaso electoral en octubre de 2019, en diciembre de ese año comenzaron a generar equipos en todo el país.



Ricardo Benedetti, quien trabajara junto a Hernán Lombardi, explicó el origen de la agrupación, originada en el año 2015, en paralelo a la gestión que encabezaba el ex titular del ex Secretario de Medios, y en 2019 una vez que terminamos el gobierno pudimos salir a la luz, y comenzamos con el armado de grupos territoriales en todo el país, y particularmente en Tres Arroyos se ha sumado un grupo interesante de vecinos, como para plantear una visión de gobierno distinta a la que vivimos, con un pensamiento de abrir las bases para que sea dinámica para rescatar lo bueno que se hizo y proyectar ideas para delante de lo que hay que corregir”.

“Las decisiones se tomaban en un círculo cerrado y veíamos que lo que palpábamos en la calle con la gente en la calle no llegaba a ese grupo, y luego del “golpazo” en las PASO, del año pasado algo despertó en la dirigencia de Juntos por el Cambio, y hubo un retome de la relación directa cara a cara con los argentinos que no alcanzó para ser gobierno”.

“Somos una agrupación humilde, tenemos presencia nacional y no nos manda nadie de los referentes de Juntos por el Cambio; estamos unidos pero hay diferencia de matices para llegar a un punto en común como pasa en cada grupo de personas”, afirmó y sostuvo que la coalición hizo pase en Bahía Blanca a través de Alan Jaime y Martina Erro”.

