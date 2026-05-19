Beneficio exclusivo de Cuenta DNI para trabajadores municipales. Tres Arroyos primero en adherirse

19 mayo, 2026 0

Desde el 1 de junio, los empleados municipales de Tres Arroyos tendrán un beneficio concreto para sus compras diarias utilizando Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia: podrán acceder a un 20% de reintegro todos los días, con un tope de $5.000 por mes por persona.

Tres Arroyos es el primer municipio en firmar este acuerdo con la banca pública bonaerense, incorporando esta herramienta al programa local Impulsar Comercios con un objetivo claro: fortalecer el comercio de proximidad a partir del consumo de quienes trabajan en el propio distrito.

Una estrategia clara: potenciar lo local

La iniciativa pone el eje en un actor específico: empleados municipales de Tres Arroyos. Ellos serán quienes accedan a los reintegros al comprar en comercios adheridos, lo que va a generar un circuito virtuoso, donde el municipio impulsa el consumo, las y los trabajadores reciben un beneficio directo, los comercios aumentan sus ventas y la economía local se dinamiza.

Flavio Rouan, gerente zonal de Tres Arroyos, firmó el convenio con el intendente Pablo Garate y el director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, Mauro Daddario. Y afirmó: “Esto demuestra cómo la banca pública puede trabajar junto a los municipios para generar soluciones concretas, al colocar herramientas como Cuenta DNI al servicio del desarrollo local y del bolsillo de las y los trabajadores”.

Cómo funciona

El sistema es simple y accesible:

Pago con Cuenta DNI

20% de reintegro

Todos los días

Tope: $5.000 por mes por persona

Los beneficios se aplican en negocios adheridos al programa municipal.

Con casi 11 millones de usuarios en la provincia, Cuenta DNI está consolidada como una plataforma para implementar políticas públicas concretas, con impacto directo en la economía cotidiana.

Volver