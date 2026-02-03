Beneficios educativos para afiliados a Empleados de Comercio

3 febrero, 2026 29

Este martes, el sindicato de Empleados de Comercio dio a conocer beneficios educativos para sus afiliados.

Por un lado, a partir del 9 de febrero, se entregarán vales para la compra de kits escolares y guardapolvo. Además, recibirán facturas para reintegro por uniformes escolares y material bibliográfico.

Por otro lado, desde el 18 de febrero se recepcionarán constancias de alumno regular y CBU actualizados de estudiantes terciarios y universitarios, para recibir una beca de $70.000, que se abonará por única vez en abril.

Asimismo, difundieron que continúan con apoyo escolar con aranceles preferenciales para Empleados de Comercio.

