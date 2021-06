Benito Juárez: bajan los casos de coronavirus y crecen las obras con apoyo provincial y nacional

Los casos activos de coronavirus en Benito Juárez, que está en fase 4, están experimentando una baja, y en la jornada de hoy hay alrededor de 70. Hay 5 pacientes internados en condiciones leves, y 4 en Terapia Intensiva, intubados. “Es una situación que nos preocupa, por supuesto, pero observamos que los contagios descienden. Además casi un 60% de la población, unos 12.500 vecinos, se han vacunado y estamos recibiendo vacunas permanentemente. Anteayer a las 7 de la mañana llegaron 1000 dosis más, y estamos saliendo a los barrios, mediante trabajadoras sociales y chicos de la Juventud Peronista, para que los vecinos que por distintas razones no se inscribieron, puedan hacerlo. Hay gente que no tiene acceso o conocimiento sobre la tecnología, no sabe cómo anotarse en la página, y nosotros le explicamos que vacunarse es lo que nos va a sacar adelante y nos ayudará a resolver la situación. Por supuesto hay un grupo minúsculo que no quiere dársela, como resultado del trabajo que han hecho medios y dirigentes políticos nacionales diciendo que tal vacuna sirve y otras no, o que son veneno, pero sobre 21.000 habitantes ya tenemos 12.500 vacunados”, sostuvo el intendente Julio Marini.

Obra pública con apoyo provincial pero mucho recurso propio

En otro orden de cosas, el jefe comunal juarense destacó que se está comenzando a llevar a cabo una obra de asfalto de 32 cuadras, y se abrió la licitación para 40 más. “Todos los años hacemos lo mismo, de manera que un gran porcentaje de la ciudad cabecera está asfaltada, y vamos haciéndolo también en Barker. En alrededor de 30 a 40 días abrimos otra licitación por 24 cuadras más. En la que se abrió el 14, aporta la Provincia unos 50 millones de pesos, y 10 millones el Municipio. Y en las primeras 32 cuadras, la totalidad se hizo con fondos propios municipales, mientras que las 24 que se licitarán en un mes serán con fondos de Provincia”, describió Marini.

El intendente destacó que estas obras con recursos municipales son posibles porque las tasas tienen un 80 a 85% de recaudación, porcentaje que trepa al 96 en la tasa vial. “Es que la gente ve que estamos invirtiendo el dinero en obras importantes; nosotros hicimos el 100% de agua potable, es decir la cobertura total de la ciudad cabecera, un 97 a 98% de cloacas, y volcamos una importante cantidad de dinero en asfalto sin cobrarle al vecino. Porque consideramos que con los impuestos que pagan durante todo el año, hay que llevarles los servicios que en algunos barrios han esperado por años, porque merecen una mejor calidad de vida”, completó Marini.

Finalmente, destacó que el 2 de julio se abre una nueva licitación para la ejecución de 35 viviendas, con fondos provinciales, y con aportes nacionales se hará una ampliación en el Polideportivo y cloacas en Villa Cacique – Barker. “Después de cuatro años de la gobernación de Vidal en los que nos frenaron todas las obras para Juárez y las delegaciones, hoy podemos decir que tenemos un fuerte apoyo nacional y provincial”, finalizó.

