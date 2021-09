Benito Juárez: Marini espera revertir el resultado favorable a la alianza Juntos

El intendente Julio Marini aseguró que el resultado electoral del domingo “se va a revertir”, tras la diferencia de votos a favor que obtuvo la sumatoria de las listas de Juntos, aun cuando el candidato más votado fue el del oficialismo, Matías Iribecampos. “Sin ninguna duda en noviembre vamos a trabajar para hacer una elección y ganar. Y votó muy poca gente, fueron 5000 las personas que quizá por miedo de ir, por la pandemia, por lo que seguramente haciendo un trabajo más fuerte de militancia el resultado de noviembre será favorable a nuestra línea”, sostuvo Marini.

“Hay que pensar que mucha gente, trabajando, no llega a fin de mes. Ha quedado mucha gente desocupada, hay que ponerse en su lugar, y los efectos de la inflación son muy grandes. Creo que los gobiernos nacional y provincial hacen un esfuerzo muy grande, encontraron un país quebrado, incendiado, y a los dos meses se encontraron con una pandemia. Este no es el momento más favorable para ganar una elección, a muchos comerciantes no les fue bien, pero todo fue por cuidar a los vecinos; los chicos no pudieron hacer su vida normal, y los valores de la góndola del supermercado con aumentos permanentes… Entiendo que en noviembre lo vamos a poder revertir; la gente esperaba soluciones a las fábricas cerradas, pero la pandemia nos sorprendió a todos. Hay que trabajar para tener una mejor elección en noviembre”, sostuvo Marini.

Antes de partir para llevar a cabo gestiones en La Plata y Buenos Aires, el jefe comunal juarense aseguró que el sábado se reunirán dirigentes del espacio para analizar los resultados, y nuevamente estimó en que la gente le dará un voto de confianza en las generales.

