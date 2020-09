Benito Juárez tiene 41 casos activos: “La situación nos preocupa mucho, porque tenemos un solo efector de salud”

23 septiembre, 2020 Leido: 430

El Intendente de Benito Juárez, Julio Marini, aseguró que la ciudad tiene 41 casos activos de coronavirus y mostró su preocupación ante tal situación, ya que solo cuentan con un efector de salud. Mencionó que debieron sancionar una ordenanza municipal para poder aplicar multas a quienes realizaran reuniones sociales y familiares. Anticipó que fue suspendida la Fiesta de la Frambuesa, así como otros eventos tradicionales de la localidad.

“Estamos con 41 casos de vecinos que se han infectado y ojalá se pare ahí porque la situación nos preocupa mucho, porque tenemos un solo efector de salud y realmente veníamos muy bien y en estas últimas semanas han aumentado el nivel de casos. Esta cantidad es entre Barker y Juárez y dos están en terapia intensiva, y muchos en aislamiento en su casa”, detalló.

Recordó que se encuentran en fase 4 aunque indicó que: “hicimos una ordenanza para aplicar multas a quienes hacen reuniones familiares o sociales. No queríamos hacer esto para cobrar multas, pero no había manera de pararlos y este fin de semana se notó que se había suspendido todo. Sucede que hay un grupo minúsculo que desestima la situación y no se alinea a la necesidad que tenemos de cuidarnos entre todos y evitar que colapse todo”.

Marini, destacó que “la Fiesta de la Frambuesa está suspendida y la Plaza Inquieta también. La de la despedida del año con la cooperadora del hospital también, pero no quedaba otra opción”, sostuvo.

Asimismo, agregó que están cerradas las piletas climatizadas del municipio, el centro cultural y el cine por esta situación.

