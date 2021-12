Benjamín Duarte ofrece sus cortes de pelo gratis para los geriátricos

Benjamín Duarte es peluquero, desde hace cinco años trabaja en el barrio Ranchos de la Virgen de Luján, y este viernes tiene previsto llevar adelante una iniciativa solidaria, cortándoles el pelo a todos los que lo necesiten en los geriátricos de la ciudad. “Estoy trabajando en la casa de mis viejos mientras me construyo la peluquería, y ya había propuesto hacer algo parecido pero por la pandemia no me permitían el ingreso; ahora que está mejor la situación, sería bueno poder recorrer algunos geriátricos y poder cortarles el pelo a los abuelos.

Por suerte tengo mucho trabajo, con pibes de todos los barrios, de hecho no bajo de los 80 cortes. Por eso también me gustaría darles una mano a los abuelos que lo necesiten”, dijo.

La peluquería de Benjamín funciona en Jujuy 1450, pero su idea es que de los geriátricos lo convoquen para hacer los cortes de manera gratuita en la jornada del viernes.

