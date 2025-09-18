Benjamín Duartez cumplió su sueño solidario: Lleva su peluquería a los geriátricos(video)

El peluquero Benjamín Duartez logró concretar un anhelo que venía persiguiendo desde hace años: ofrecer cortes de pelo solidarios a los abuelos en los geriátricos de la ciudad. Para ello, LU 24 mantuvo un breve dialogo radial con el peluquero en cuestión.

“Siempre lo quise hacer. Para mí es un orgullo enorme, porque más allá de un corte, es compartir un mate, una charla, sacarles una sonrisa”, contó emocionado.

La propuesta de Duartez comenzó en su propia casa, donde los lunes abría las puertas para quienes no podían pagar un servicio. Sin embargo, su idea original siempre fue acercarse a los adultos mayores. Gracias a la colaboración de vecinos, pudo dar ese paso y hoy dedica parte de su tiempo a brindarles atención gratuita en distintos hogares.

“El horario depende mucho de ellos, porque algunos descansan o tienen actividades. Pero lo importante es estar ahí, acompañar”, explicó.

Su gesto solidario se viralizó en redes sociales y despertó una gran repercusión entre los vecinos, que lo felicitan y celebran su compromiso comunitario.

“Esto no lo hago para salir en ningún lado, sino porque a todos nos gustaría dar una mano”, expresó Duartez, reafirmando el espíritu de su iniciativa.

