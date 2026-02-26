(audio)Benjamín tiene Fibrosis Quística y necesita un trasplante bipulmonar

Benjamín es un niño de 13 años con Fibrosis Quística, que se encuentra hace 251 días internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires y necesita un trasplante bipulmonar. De esa manera lo detallo Erica Fersen, madre del chico afectado, a LU24.

Pese a todo lo vivido el joven, sigue enfrentando cada día con una sonrisa, su alegría intacta y una fortaleza que inspira. Su historia representa la de muchos niños y familias que viven con esta enfermedad, esperando una segunda oportunidad a través de la donación de órganos.

“Compartiendo su historia queremos demostrar y visibilizar la importancia de la donación pediátrica, no solo por Benjamín sino por todos los niños en su situación para así llegar a más personas sobre este tema tan necesario” expresó Erica.

Por cualquier información contactarse al 2281- 550165

