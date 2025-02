Berdini: “le brindo este premio a mi vieja que perdí hace un año”

Muy emocionado, Marcelo Berdini, ganador del concurso, al hablar con LU 24 luego del cierre del mismo, dedicó el triunfo “a mi vieja que perdí hace un año y me decía siempre que cuando fuera a pescar que le trajera pescado” y si la necesitaría iba a estar, y ahí está”.

Sobre el desarrollo de la pesca, dijo que “la jornada fue muy linda, al principio estaba lleno el mar, y más o menos a las tres horas de concurso empezó a moverse. Yo saqué una pieza chica y luego saqué la segunda, después ya fue imposible. Estuve muy tranquilo: sentí que venía algo pesado y estuve unos diez minutos peleándola y después pude sacar la corvina ganadora”.

Nunca he tenido premios, voy a todos los concursos, he sacado piezas pero nunca había ganado, es la primera vez, el premio es divino”, finalizó.

