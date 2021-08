Berni aceptó apadrinar a la Guardia Ecuestre: “debemos revivir, reeditar, comprender y recordar estas tradiciones”

17 agosto, 2021 Leido: 127

Antes de la finalización del acto oficial por la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del General San Martín, Francisco Santarén como representante de la Guardia Ecuestre de Tres Arroyos, realizó montado a caballo, la solicitud formal para que el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apadrine dicha Guardia.

“Quiero hacer de manera formal, esta inauguración de esta Guardia Ecuestre que nos encuentra de la mano gente tradicionalista, y queremos dar el inicio a algo que se va a hacer notar en nuestro distrito, en homenaje a estos próceres argentinos, en este caso al General José de San Martin” sostuvo Santarén en primer lugar, y seguidamente, expresó “aprovechando este momento histórico, quiero pedirle en nombre de esta nueva Guardia Ecuestre, que el Ministro Sergio Berni, que hoy nos visita, sea el padrino de nuestra guardia, por eso queríamos dejarle esta invitación, muchas gracias por acompañarnos”.

Luego de esta solicitud por parte de la Guardia, el ministro bonaerense, manifestó “es una hermosa localidad, que uno no solamente quiere porque es bonaerense, sino también porque cuando era chiquitito vivía y trabajaba acá en el campo junto a mi papa en la zona de Coronel Pringles, y además por ese amor que nos trasmite el Cuto Moreno, ese amor inclaudicable por esta hermosa ciudad”.

En lo que respecta al pedido formal de la agrupación, Sergio Berni expresó: “¿cómo no voy a aceptar? Para quien les habla es un honor poder estar aquí, y entiendo que nuestra patria se hizo a caballo, nuestra patria se forjó a punta de lanza, a punta de espada y a punta de bayoneta, y nuestro suelo se regó de la sangre de hombres y mujeres que sin dudarlo sin especular, murieron de pie en el campo de combato, y murieron para que una patria viva, y una patria nazca, y nunca especularon, ni hicieron cuentas”.

Asimismo, Berni aseguró que “ojala que esos valores que cada uno de nosotros somos fieles custodios, de esos valores de San Martin, Güemes, Belgrano, Bolívar, todos aquellos que acompañaron estas gestas, como los soldados de Malvinas, y que logremos cumplir y hagamos cumplir lo que para ellos fue la lealtad, lo que para ellos fue el honor y lo que para ellos fue el compromiso”, y agregó “sin lealtad, sin honor, y sin compromiso no hay posibilidad de una gran nación”.

Para finalizar, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires indicó “por supuesto que voy a aceptar este gran honor, porque estoy convencido de que tenemos que revivir, reeditar comprender y recordar estas tradiciones que nos hizo una gran Nación” y concluyó “si no entendemos de donde venimos jamás vamos a poder ser esa patria libre, soberana y justa con que nuestros próceres soñaron”.

