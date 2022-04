Berni entregará siete patrulleros: Cittadino y Cordiglia ya los apreciaron en la plaza

Son siete camionetas Toyota Hilux 4×4 las que entregará, para uso del CPR local, el ministro de Seguridad Sergio Berni en Tres Arroyos. La intendenta interina Claudia Cittadino y el secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia pudieron apreciarlos ya esta mañana, cuando fueron dispuestos frente al Palacio Municipal, y al mismo tiempo conversaron con los efectivos policiales que acompañaron el traslado de las unidades.

“Pertenecemos a la Dirección de Talleres Policiales, dependiente de Logística del Ministerio de Seguridad, que se encarga de la distribución de los móviles y sus traslados a los municipios que los reciben. Ya lo hemos hecho en varias localidades del interior de la Provincia, y es una linda experiencia para el personal que no está acostumbrado, y lo disfrutamos por los municipios que reciben la ayuda”, dijo el oficial principal Leandro Soloaga, que visitó por primera vez Tres Arroyos y le pareció “una ciudad muy linda”.

Soloaga aseguró que las camionetas están equipadas para el campo, y que sería importante que “el personal nuevo, que ha salido de Escuela, haga el curso de manejo, para el cuidado de estas unidades y la prevención de accidentes”.

En otro orden de cosas, se refirió también al “intercambio” que se hará con móviles “que ya tienen su desgaste”, y que se llevarán de Tres Arroyos “para recuperarlos, ponerles los repuestos que se necesitan y quizá redistribuirlos en localidades a las que quizá en un momento no se les pueden dar cero kilómetro pero se entregan estos, también como una forma de darles una mano a los municipios que no están en condiciones de repararlos”.

