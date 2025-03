Bertazzo: “no me imaginaba ganar la camioneta”

2 marzo, 2025 0

Horacio Bertazzo habló con LU 24 luego de ganar el concurso pesquero del Club Recreativo Echegoyen, y dijo “este año no había podido venir a ningún torneo; no me lo imaginaba ganar la camioneta, ya tenía elegido ese lugar porque me gusta pescar en las piedras, sufrí mucho porque la saqué a la una y pico de la tarde: estaba con la gente que pesca conmigo; estoy terriblemente emocionado y no veo la hora de llegar a mi casa y estar con mi familia”.

Volver