Betiana Pérez, psicóloga: “la ansiedad y la preocupación que genera esta situación son esperables y no patológicas”

La psicóloga Betiana Pérez advirtió que la respuesta de cada persona a esta situación de aislamiento es diferente, y las características propias de esta situación estresan y elevan los niveles de ansiedad de las personas.



“Esto se manifiesta a través de irritabilidad, ansiedad, preocupaciones, alteraciones del sueño; este aislamiento nos encuentra a todos parados de manera diferente, cada uno lo vive con distintas necesidades y preocupaciones más allá de la salud que es el eje. Algunos temen por su subsistencia, por su trabajo, sin duda es una situación muy difícil”, admitió.

“La incertidumbre y el hecho de que el aislamiento se va extendiendo hacen que el ser humano quiera anticiparse y saber y controlar lo que va a pasar, sin embargo no podemos saber qué va a pasar. Hay que tener en cuenta, no obstante, que todas estas manifestaciones, la ansiedad, los trastornos en el sueño, la irritabilidad, el sentimiento de frustración o impotencia son reacciones esperables ante una situación crítica como la que estamos atravesando. No son patológicas”, sostuvo Pérez, que entre otras cuestiones recomendó no ‘sobreinformarse’.

“Lo importante es evitar estar expuestos continuamente al tema, elegir un momento del día para informarnos con fuentes seguras, pero no todo el tiempo. Porque de esta manera nos protegemos nosotros mismos y sobre todo nuestros niños, que necesitan protección, seguridad y un ambiente más calmo, siempre sobre la idea de que nos quedamos en casa para cuidarnos. En el caso de que los chicos manifiesten algún tipo de síntoma, lo más importante es desarrollar la tolerancia”, consideró la profesional.

Finalmente, reflexionó en torno al efecto de estas medidas de aislamiento sobre algunas cuestiones puntuales como la adicción al juego. “Como en todos los temas no hay una única respuesta de las personas frente a un hecho. Habrá quienes se vean ‘favorecidos’ ante este cierre de los lugares donde despliegan esa conducta y les generará una alerta en torno a este comportamiento adictivo, y se preguntarán quizá por qué tienen este comportamiento, mientras que a otros quizá les generará más ansiedad. Lo que no significa que vayan a desaparecer las adicciones”. Recomendó, asimismo, que tanto en las redes sociales como en el Centro Municipal de Salud hay líneas de contacto con profesionales que están brindando contención en estos momentos de manera desinteresada.

