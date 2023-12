Bianca Fiser se recibió de bibliotecaria en Juárez

12 diciembre, 2023

En la jornada de ayer, Bianca Fiser, una vecina de Benito Juárez con ceguera, se recibió de bibliotecóloga y en diálogo con LU 24, este martes por la mañana contó su experiencia y sus emociones por el logro obtenido.

En este sentido, explicó: “fue algo muy esperado, estas semanas han sido muy intensas. Siempre me gustó estudiar y cuando conocí la biblioteca, a los once años, se me abrió un nuevo mundo lleno de posibilidades para entender lo que me rodeaba y elegir también querer ser bibliotecaria.”

Y agregó: “la cursada fue semi presencial en el Instituto Nª8 de La Plata y el resto virtual, pero los exámenes finales fueron presenciales. Mi idea es trabajar de esto porque me gustó mucho la carrera y obvio que también quisiera aportar desde mi lugar, un servicio lo más lindo posible. Estoy cursando el tramo pedagógico, que me habilita a trabajar en escuelas.”

Volver