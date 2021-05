Bianco aseguró que “se aplicarán multas altas” a quienes no respeten las medidas

El titular del Ministerio de Salud de la provincia en conjunto al Jefe de Gabinete Carlos Bianco realizaron el balance en torno a la situación epidemiológica bonaerense. Asimismo, detallaron cómo está cada municipio en el marco del esquema de fases y las posibles medidas.

El doctor Daniel Gollán celebró que “en la última semana registramos un descenso importante. Una disminución de 2083 casos intersemanal” y expresó: “Volvemos a constatar que cuando se toman las medidas de cuidado y se evita la circulación del virus tenemos descenso de casos”. Por otro lado, manifestó preocupación ya que alertó que “se están muriendo personas muy jóvenes” y que “tenemos internados por Covid casi 400 pacientes más que en el pico del año pasado”.

Por otro lado, el ministro señaló que “la ocupación de camas de terapia intensiva se fijó en un 80%” y criticó a los municipios que piden que los hospitales sean exclusivos de sus habitantes y no de las regiones. “Estamos hablando de hospitales públicos, pero en los privados pasa lo mismo. Las camas no son solamente para utilización de un municipio”, determinó Gollán.

Sobre la cantidad de testeos, el funcionario explicó que “estamos viendo que ya no hay colas para testearse, la demanda ha bajado mucho y sigue bajando la positividad”. Asimismo, aclaró que “los testeos al azar no sirvieron en ninguna parte del mundo, se debe tener un criterio epidemiológico”. Gollán destacó la vacunación que lleva a cabo la provincia y advirtió que “con las nuevas variantes hoy tendríamos diezmados los equipos de salud si no estuvieran vacunados los trabajadores”.

En este sentido, el Jefe de Gabinete rechazó la decisión de municipios que no respetan las medidas restrictivas. “De ninguna forma una jurisdicción debe hacerse la distraída, la Provincia de Buenos Aires no está dispuesta a sumergirse en la anarquía”, puntualizó. “Se han implementado medidas de cuidado nacional y nosotros hemos adicionado medidas de carácter provincial”, añadió.

Bianco se refirió al esquema de fases impulsado desde el Gobierno Bonaerense desde el año pasado y contó que “hemos hecho compatible y unificado el sistema de fases nacional con el sistema de fases de la Provincia de Buenos Aires”. Asimismo, detalló que “tenemos en fase 2 a los 40 distritos del AMBA” y que “además de las restricciones temporales también implica la suspensión de la presencialidad escolar”.

Finalmente, anunció sanciones para aquellas personas que no respeten las medidas en pos de preservar la salud de las y los bonaerenses. “A aquellos irresponsables que no entiendan la gravedad de la situación se les aplicarán multas muy altas, para ver si el bolsillo les hace entender lo que las neuronas no”, sentenció.

