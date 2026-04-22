Bianco, de alta luego de su operación en España

22 abril, 2026 0

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, recibió el alta médica en España luego de haber sido operado de urgencia por un cuadro de apendicitis durante una gira oficial.

La intervención se realizó en Barcelona y, según trascendió, fue exitosa, permitiendo una recuperación favorable del funcionario.

Bianco había sido internado de urgencia mientras integraba la comitiva del gobernador Axel Kicillof en Europa, donde participaban de una serie de encuentros políticos internacionales.

Tras algunos días de observación médica, finalmente recibió el alta y quedó en condiciones de organizar su regreso a la Argentina, aunque bajo recomendaciones médicas para evitar complicaciones tras la cirugía.

El propio funcionario había explicado que la operación fue necesaria de manera inmediata para evitar una posible peritonitis, lo que obligó a suspender su vuelo de regreso en ese momento.

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