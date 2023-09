Bibel: La Justicia Federal como herramienta válida para la sociedad

21 septiembre, 2023

El titular del Juzgado Federal de Necochea, Dr. Bernardo Bibel, habló con LU 24 y describió las distintas funciones que cumple el mismo, con injerencia en cinco distritos entre los que se encuentra Tres Arroyos.

Se refirió a su llegada a nuestra ciudad, junto al Dr. Eduardo Ruppel y luego su labor en la ciudad costera, y agregó: “Hace 11 años que me radiqué en Necochea, asumí con acontecimientos delicados como meses antes la desaparición de estupefacientes y situaciones en lo civil y laboral que estaban bastante resueltas, no había un juez titular y lo subrogaba uno de Mar del Plata, y hoy día con el equipo de trabajo nos permite sentirnos mucho más cómodos y dando respuestas a los ciudadanos de los cinco partidos que el Juzgado cubre permanentemente”.

Justicia federal necochense

Bibel dijo que “por ley tenemos creadas dos secretarías, la civil y comercial y la penal; por otro lado hemos puesto en funciones dos secretarios que entienden en una cuestión muy actual previsional que son los reajustes de haberes de aquellas personas jubiladas o pensionadas que han quedado con ingresos recaídos en el tiempo”.

A su vez, explicó que “los organismos de ejecución que pueden ser los bancos, sindicatos o ministerios que ejecutan determinadas acciones contra particulares o comercios o tributos que son de orden nacional”. Hay casos que son de múltiples competencias o multifueros, y en lo penal tienen que ver con las cuestiones con la ley de estupefacientes, ley de drogas, delitos aduaneros, cuestiones entre extranjeros y nacionales, trata de personas, lavado de dinero, entre otras”.

Trabajo virtual

Respecto de la menor concurrencia de los abogados a los Juzgados y la forma de trabajo virtual, dijo que “yo busco siempre la manera, esto es una cuestión personal, de mantener el contacto con los letrados; soy de la vieja escuela donde digo que mirarnos a la cara y tener contacto es lo mejor; nosotros tenemos una posibilidad que eso ocurra en la matricula, que nos habilita para funcionar y conocernos mejor, además de las cartas de ciudadanía en los casos de personas que decidan abandonar su país de origen y su nacionalidad para adquirir la Argentina, que es un momento muy emotivo y lindo trabajarlo. Así que la digitalización y las audiencias virtuales en las que no hay contacto personal preponderan, pero siempre tratamos de mantener ese contacto”.

El caso López – Vallejos

El operativo antidrogas que tuvo gran impacto en el que fueron detenidos Pablo López y Margarita Vallejos a principios de este año, es competencia del Juzgado a cargo de Bibel, quien decidió que los mismos, que fueron liberados en su oportunidad volvieran a ser encarcelados a la espera del juicio oral y público. “No tengo nada que uno no pueda decir, son dos personas que están vinculadas a proceso y no quiero violentar ningún derecho de ellos; están próximas a ir a juicio y ahí se debatirá si son culpables o inocentes y de ahí si son culpables saldrá la pena; lo que sucedió es que detectaron anomalías, irregularidades o cuestiones que ponían en riesgo que esas personas estuvieran detenidas y que esa detención fuera ilegal; no estoy hablando de procedimientos de ninguna forma de mis colegas de la Justicia, estoy hablando de la génesis de cuestiones y del desarrollo de una tarea de allanamientos que hizo poner en ciernes determinadas cuestiones que necesitamos aclarar y que las personas no tuvieran ninguna violación en sus derechos, así que una vez aclarada la cuestión y quedado a nuestro entender conforme a derecho procedí nuevamente a la detención de las personas y a dictar la prisión preventiva”.

La Justicia está siempre para escuchar

Finalmente, dijo que “es importante que se sepa que la Justicia está siempre para escuchar, siempre existe la posibilidad de dialogo, y que a nosotros nos gusta cómo se están haciendo, cuestiones como las de perspectiva de género y situaciones vulnerables; como hijo adoptivo de esa ciudad – por Tres Arroyos – quiero remarcarlo”, concluyó

