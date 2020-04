Bibel y el cumplimiento de la cuarentena: “analizamos las excepciones y no autorizamos detenciones”

El juez federal Bernardo Bibel aseguró hoy a LU 24 que hay unos 1200 casos en su jurisdicción, que incluye a Tres Arroyos, de violación de la normativa de aislamiento obligatorio. No obstante, advirtió que se analizan los casos excepcionales y que no está autorizada la detención de personas, sólo se les informa el inicio de la instrucción de una causa penal.

También hizo referencia a la existencia de dos denuncias por presuntos abusos policiales en el control de las disposiciones, “que son investigados por la justicia provincial”.

“Sabemos que una de las funciones de la justicia es recomponer o poner en orden lo que se desbalancea, pero nos ha costado interpretar y cumplir con las reglas sociales que impone esta pandemia que nos ha sorprendido a todos. Dentro del orden social que debemos respetar está cumplir con esto que se nos pide”, sostuvo el magistrado. En este sentido, aseguró que “todos somos iguales ante la ley y debemos cumplirla; en la reglamentación propia de cada legislación están contempladas las situaciones particulares, y hemos estado compulsando con el poco personal con que podemos contar en esta feria extraordinaria, estas excepciones a la norma que dictó el Ministerio del Interior en torno al certificado único de circulación. Allí hay cuestiones que tienen que ver con la asistencia a personas mayores, a las personas con TGD –incluso hemos atendido alguna acción de amparo para que no se discontinúe el tratamiento- y una gran cantidad de situaciones que no pueden ser acreditadas, y que escapan en este momento a la posibilidad de ser precisadas por la función judicial. En ese aspecto confiamos en que personal de sanidad, municipios, y por supuesto los Ministerios están viendo esas situaciones, y observando que se puedan atender”.

Respecto de la existencia de denuncias de abuso funcional por parte de la Policía, Bibel advirtió que “nos estamos ocupando, y no sólo eso, estamos en contacto con el Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires, que tiene competencia en los hechos que pudieran generarse por el exceso en el uso de la fuerza policial. Sabemos que hay dos casos en instrucción. Además hemos impartido instrucciones precisas para que estas situaciones no se repitan, al tiempo que hicimos modificar actas con alguna leyenda que no se adecuaba al sistema constitucional y que podía ser malinterpretada”.

“Esta es una situación excepcional y temporal. Si la estuviéramos dispuestos a cumplir las normas no haría falta ni siquiera controlarlas por medio de la justicia penal”, concluyó el magistrado.

