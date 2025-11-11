Biblioteca Campano Taller Crea tu Máscara Cubista
El próximo miércoles 19 de 17:30 a 19:30, se realizará el taller gratuito de arte crea Máscara Cubista con un único encuentro, destinado a niños de entre 6 y 12 años.
El objetivo, será realizar una creativa máscara cubista, y estará dirigido por la Profesora de Historia de las Artes Visuales con orientación en Artes Visuales Pilar Benito.
Se conversará brevemente sobre este movimiento artístico, y cada niño creará una máscara con materiales reciclados combinando texturas, sellos, colores, etc. Luego, se realizará una merienda compartida.
La actividad se desarrolla en el marco del programa PECES del área de Cultura de la Cooperativa Obrera, además, incluye los materiales y la merienda, podrán inscribir un solo niño por grupo familiar dado que el cupo es limitado.
Por consultas e inscripciones: comunicarse al 2983 – 426802 o acercarse a Hipólito Yrigoyen 252 de 8 a 12 o de 15 a 19 hs.