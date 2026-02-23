Biblioteca Meister: Taller de Negociación y Taller de Armado de Currículum y Preparación Laboral

23 febrero, 2026 0

La Biblioteca Meister continúa ampliando su propuesta educativa con el lanzamiento de dos talleres orientados al desarrollo personal y profesional de la comunidad: el Taller de Negociación, y el Taller de Armado de Currículum y Preparación Laboral.

Ambas capacitaciones serán dictadas por el Lic. Agustín Gancedo y están destinadas a brindar herramientas prácticas, aplicables tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

Taller de Negociación

Una propuesta pensada para quienes deseen mejorar su capacidad de comunicación, fortalecer su seguridad al momento de defender ideas y aprender estrategias efectivas para alcanzar acuerdos beneficiosos.

El taller está dirigido a emprendedores, vendedores, personas que trabajan con atención al público y a toda persona interesada en mejorar sus resultados personales y profesionales.

“La negociación está presente en todos los aspectos de la vida: trabajo, negocios, familia y relaciones. Aprender a hacerlo correctamente puede marcar la diferencia”.

Taller de Armado de Currículum y Preparación Laboral

Esta capacitación está orientada a personas que se encuentren en búsqueda laboral, deseen confeccionar su currículum por primera vez o mejorar el que ya poseen.

Como valor agregado, los asistentes finalizarán el taller con su currículum armado y listo para presentar.

Está destinado a todas las personas que deseen insertarse en el mundo laboral o mejorar sus oportunidades de empleo.

Información e inscripción: Biblioteca Meister, WhatsApp: 2983 54-1012. Cupos limitados.

