Biblioteca Meister: venta de ensaimadas y pan casero para este jueves

8 junio, 2021 Leido: 65

Para este jueves 10 de junio la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Ing. Luis Meister estará tomando pedidos de ensaimadas y pan casero /semillas, orégano o común) por lo que los encargues serán de forma anticipada al teléfono 15348492-15541012 o por Facebook. La elaboración es de Santiago Rossotti, a quien se le agradece por colaborar siempre que la institución se lo solicita.

Por otra parte, estarán recolectando donaciones de alimentos no perecederos, ropa de abrigo, calzado y frazadas, y así lo solicitaron en su comunicado:

“La comisión Directiva de la Biblioteca Popular Ing. Luis Meister agradece una vez más a todos aquellos que abrazan nuestras propuestas y nos permiten llegar a tantas familias que esperan nuestra asistencia.

La Pandemia una vez más deja sus secuelas en las necesidades de muchos de nuestros vecinos que no tienen trabajo o no pueden solventar lo que su familia demanda para pasar el invierno. Gran parte de ellos son niños a quienes no dejaremos pasar frío y hambre, por este motivo, nuestra biblioteca solicita ayuda para recolectar alimentos no perecederos (especialmente leche lv), ropa de abrigo (camperas, sacos) calzado (para niños y adultos) y frazadas.

Desde ya, agradecemos tanto apoyo que han sabido mostrar a lo largo de todo el 2020 y parte de este año, como así también al Sr. Intendente de la Municipalidad de Tres Arroyos, Sr. Carlos Sánchez y a la Secretaría de Desarrollo Social, representada por el Sr. Marcelo León, quien siempre está atento a nuestros pedidos solidarios. Siempre agradecidos a toda nuestra linda gente de Tres Arroyos”.

