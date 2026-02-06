Biblioteca Popular La Tranquera: campaña de socios 2026

Desde la Biblioteca Popular La Tranquera, ubicada en Bolívar 1804, empezó su campaña de socios 2026 con el objetivo de fortalecer el sostenimiento anual de la institución, bajo el lema “Pagás la cuota anual, sostenes cientos de encuentros”

Invitan a toda la comunidad, instituciones y empresas de Tres Arroyos a asociarse mediante un aporte anual de $36.000 (equivalente a $3.000 mensuales).

Por otro lado, explicaron que el aporte anual permite contar con mayor previsibilidad económica para sostener el funcionamiento diario, los servicios, los talleres y las actividades que se desarrollan a lo largo del año, muchas de ellas destinadas a niños, jóvenes y personas mayores.

“La biblioteca está ubicada en el barrio ruta 3 Sur, pero su impacto es comunitario. Su continuidad es posible gracias al acompañamiento de quienes valoran estos espacios y eligen sostenerlos”, señaló María Serra, bibliotecaria de la institución.

Quienes deseen asociarse o recibir más información pueden comunicarse al 2983 – 342934 o acercarse a la sede en Bolívar 1804, en el horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 17 (martes por la tarde cerrado).

Para trámites de asociación e información, se solicita comunicarse por la mañana.

Mediante la comisión directiva y la bibliotecaria destacaron que el acompañamiento de la comunidad es fundamental para continuar garantizando un espacio abierto, participativo y accesible para todos.

