Biblioteca Popular La Tranquera: gran rifa solidaria para solventar gastos
Desde la Biblioteca Popular La Tranquera de Tres Arroyos, lleva adelante una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos que permitan sostener el funcionamiento del espacio y continuar acompañando a la comunidad.
Dicha iniciativa consiste en la venta de números cuyo premio será la inscripción a las 6 horas del Concurso Echegoyen o el valor equivalente a la misma, que es de $150.000. De esta manera, la persona ganadora podrá optar por utilizar la inscripción o recibir el dinero correspondiente.
El valor de la rifa es de 1 número por $3.000 o 2 números por $5.000, y el sorteo se realizará una vez que se hayan vendido todos los números.
Lo recaudado será destinado a cubrir gastos de mantenimiento, servicios y al fortalecimiento de las propuestas que la biblioteca ofrece diariamente, entre ellas talleres de yoga, gimnasia, estimulación cognitiva, apoyo escolar y actividades recreativas para infancias, además del servicio de préstamo de libros.
La comisión directiva destacó que “cada número vendido es una forma concreta de acompañar y sostener este espacio comunitario que desde 2004 trabaja por el acceso a la cultura, la educación y el encuentro vecinal”.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2983 – 342934 o realizar su aporte a través del alias LINO.CERCO.DISCO.
La Biblioteca Popular La Tranquera invita a toda la comunidad a sumarse y colaborar, recordando que el sostenimiento de estos espacios depende del compromiso colectivo.