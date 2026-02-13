Biblioteca Popular La Tranquera: gran rifa solidaria para solventar gastos

13 febrero, 2026 0

Desde la Biblioteca Popular La Tranquera de Tres Arroyos, lleva adelante una rifa solidaria con el objetivo de recaudar fondos que permitan sostener el funcionamiento del espacio y continuar acompañando a la comunidad.

Dicha iniciativa consiste en la venta de números cuyo premio será la inscripción a las 6 horas del Concurso Echegoyen o el valor equivalente a la misma, que es de $150.000. De esta manera, la persona ganadora podrá optar por utilizar la inscripción o recibir el dinero correspondiente.

El valor de la rifa es de 1 número por $3.000 o 2 números por $5.000, y el sorteo se realizará una vez que se hayan vendido todos los números.

Lo recaudado será destinado a cubrir gastos de mantenimiento, servicios y al fortalecimiento de las propuestas que la biblioteca ofrece diariamente, entre ellas talleres de yoga, gimnasia, estimulación cognitiva, apoyo escolar y actividades recreativas para infancias, además del servicio de préstamo de libros.

La comisión directiva destacó que “cada número vendido es una forma concreta de acompañar y sostener este espacio comunitario que desde 2004 trabaja por el acceso a la cultura, la educación y el encuentro vecinal”.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2983 – 342934 o realizar su aporte a través del alias LINO.CERCO.DISCO.

La Biblioteca Popular La Tranquera invita a toda la comunidad a sumarse y colaborar, recordando que el sostenimiento de estos espacios depende del compromiso colectivo.

Volver