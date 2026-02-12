Biblioteca Popular Meister: inscripciones abiertas a talleres y cursos 2026

Desde la Biblioteca Popular Meister, se informa a la comunidad que ya se encuentra abierta la inscripción a los talleres y cursos que darán inicio en el mes de marzo.

Como cada año, la institución renueva su compromiso con la educación, la formación y el desarrollo personal, ofreciendo una amplia variedad de propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Cursos 2026

Dentro de las propuestas de formación para este año se dictarán los siguientes cursos:

Nutrición

Decoración en globos y técnicas para eventos

Belleza integral

Oratoria

Turismo rural

Talleres para niños

Apoyo escolar

Inglés

Cocina

Manualidades

Yoga

Talleres para adultos

Gimnasia

Yoga

Estimulación cognitiva

Costura

Inglés

Taller de escritura

Todos los espacios requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la reserva con anticipación.

Informes e inscripciones:

WhatsApp 2983541012

Sede: Berutti 710

