Biblioteca Popular Meister: inscripciones abiertas a talleres y cursos 2026
Desde la Biblioteca Popular Meister, se informa a la comunidad que ya se encuentra abierta la inscripción a los talleres y cursos que darán inicio en el mes de marzo.
Como cada año, la institución renueva su compromiso con la educación, la formación y el desarrollo personal, ofreciendo una amplia variedad de propuestas destinadas a niños, jóvenes y adultos.
Cursos 2026
Dentro de las propuestas de formación para este año se dictarán los siguientes cursos:
Nutrición
Decoración en globos y técnicas para eventos
Belleza integral
Oratoria
Turismo rural
Talleres para niños
Apoyo escolar
Inglés
Cocina
Manualidades
Yoga
Talleres para adultos
Gimnasia
Yoga
Estimulación cognitiva
Costura
Inglés
Taller de escritura
Todos los espacios requieren inscripción previa y cuentan con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la reserva con anticipación.
Informes e inscripciones:
WhatsApp 2983541012
Sede: Berutti 710