Bicisolidarios realizaron sus primeras donaciones del 2026

6 marzo, 2026 1

Los Bicisolidarios retomaron la actividad de donaciones mensuales luego del receso estival, durante el cual siguieron con las salidas a rodar.

En esta ocasión colaboraron con la Biblioteca Meister, con el Jardín N° 910 y con la EEP N° 10 de Mayol.

A requerimiento de estas instituciones se reunieron elementos de limpieza, insecticidas y repelentes, útiles y artículos de librería, calzado y ropa, libros y revistas para uso escolar.

El valor estimado de lo donado ronda el millón de pesos.

La actividad de grupo, en lo que a solidaridad se refiere, continuará ininterrumpidamente hasta el mes de noviembre 2026, colaborando con 3 instituciones por mes, contando ya con pedidos para marzo, abril y mayo.

Luego se retomará la actividad, en febrero 2027.

