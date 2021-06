“Billy” Wilson manifestó su deseo de volver a trabajar en la gestión pública

El ex director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos, Guillermo “Billy” Wilson, manifestó su deseo de volver a trabajar en la función pública.

En diálogo con LU 24, dijo que “si bien mi paso por la gestión pública fue agridulce, me quedan muchas ganas de hacer cosas y la verdad es que hay mucho para hacer. Yo descubrí una vocación con esto. No es fácil porque no alcanza solo con proyectos, no alcanza solo con trabajar y levantarse temprano. El mundo de la política tiene otras reglas de juego que yo no comprendí en su momento y a las que hay adaptarse, pueden ser justas o no pero no se rompen, se negocian”, reflexionó.

“Ojalá pueda volver a tener participación, me encantaría en Claromecó”, afirmó y recordó que “fueron 58 días (al frente de la delegación) en los que se plantaron 1.600 pinos, se inauguró por primera vez una oficina de Desarrollo Social, se arreglaron los techos del Hospital, se arregló la Terminal, se gestionó tres hectáreas de tosca para reentoscar todo Claromecó y Dunamar, se hizo el piso del taller del Corralón Municipal, por lo cual a mí se me castigó duramente y se presumió incapacidad para trabajar, con comentarios, por ejemplo, como que nunca agarre una pala”.

“Una papa hirviendo”

“Yo agarro una papa hirviendo: la pandemia y la clara simpatía que la gente tiene aún hoy con Ávila fueron factores que me jugaron en contra y me encontré con una situación inédita, tenía 400 mensajes de WhatsApp por día, más los de otras redes sociales y llamados telefónicos diciéndome si podían entrar. Era raro porque yo no soy el propietario de Claromecó, una situación muy incómoda. Y después hubo como una serie de teléfono descompuesto. Yo les decía que sí, llegaban acá y la Policía que no. Si yo les decía que no la Policía que sí, un desorden absoluto porque no había ningún tipo de experiencia en esto a nivel local, provincial ni nacional. Fue tremendo”, declaró.

Wilson considera que “hay que apuntar a un turismo sustentable y ecológicamente saludable. La naturaleza es nuestro mayor capital que tenemos y es lo que hay que cuidar. Creo que se está apuntando a eso”, sostuvo.

“Ojalá hubiera un partido claromequense”

En tanto, sobre si tuvo algún ofrecimiento de cara a las PASO, dijo que “no puntualmente, pero con todo gusto lo haría. Siempre con la misma inquietud poder trabajar y para mí una de las grandes cualidades del partido vecinal es justamente eso, que es vecinal que no está contaminado de algunas cosas que heredan los grandes partidos. Ojalá hubiera un partido claromequense, ya estaría militando ahí porque creo que es una bendición poder trabajar para solucionarle problemas a la gente. En lo poco que pude dar me hizo sentir realmente muy bien, y como debe ser desde el anonimato y sin foto, sin cosas raras, sin golpes bajos”.

Por la pandemia de COVID-19, mucha gente decidió irse a vivir a la localidad. En este sentido, comentó que “hay mucho más movimiento, especialmente los fines de semana. Y si bien genera alguna duda o antipatía desde el que vive en Claromecó, yo si estuviera afuera haría exactamente lo mismo también me vendría a vivir acá porque hay menos casos, no hay grandes aglomeraciones de gente y se ha tomado bastante conciencia, el uso del barbijo es moneda corriente”.

Por otra parte, en relación a Plan B, explicó que el grupo no se ha juntado a ensayar aunque todos los integrantes mantienen contacto permanente y están con proyectos.

