“Billy” Wilson: “Me impacta porque estoy comprometido con el trabajo”

18 junio, 2020 Leido: 55

Guillermo “Billy” Wilson se mostró impactado por el rechazo de la oposición a su designación como delegado de Claromecó en la sesión de este jueves del Concejo y a pesar de ello dijo está preparado para seguir desde el lugar que se pueda.



“Desde el principio conté con el apoyo del intendente con el cual estoy muy agradecido y de todo su equipo, y lo mismo me pasó acá (en Claromecó), me encontré con un buen panorama en el corralón, con la gente de la delegación también y fui aprendiendo gracias a ellos”, expresó a LU 24.

A su vez sostuvo que va acatar lo que diga el concejo: “Esto me agarró trabajando. Me impacta porque estoy comprometido y entusiasmado con el trabajo y hay muchísimas cosas por hacer y muchísimos proyectos que están listos a realizarse”.

Finalmente descartó tener una cuestión personal con el concejal de Juntos por el Cambio, el claromequense Alejandro Trybuchowicz, quien voto en contra de su designación.

“Estuve en contacto con él varias veces, no tengo ningún problema personal con él, y no tengo prácticamente problema personal con nadie. Desconozco porque él toma esa decisión y yo sé que el resto se abstuvo. Habría que preguntarle a él realmente”, declaró.

