Billy Wilson: “tengo el culo limpio, sólo renunciaré si me provoca stress”

17 abril, 2020 Leido: 469

El flamante delegado director del Ente Descentralizado Claromecó, Guillermo Wilson, dijo tener “el culo limpio” en un audio que se viralizó rápidamente tras enviarlo a un grupo de amigos.

Aseguró que no dependió de él la decisión de aceptar la dimisión de Carlos Avila y promover su reemplazo –“es un problema de Avila con Sánchez, no conmigo”, dijo-. Y reconoció que su designación “es una oferta laboral muy importante que acepté y sólo pienso renunciar si me provoca stress que complique mi salud”.

En el mismo audio Wilson advierte a quienes opinaron en contra de su nombramiento que “sus razones son infundadas. Yo viví toda mi vida con ética y del esfuerzo de mi trabajo”.

