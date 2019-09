Billy Wilson y el recuerdo de Gustavo Cerati a cinco años de su partida

En contacto con LU 24, Billy Wilson, cantante de Plan B, grupo que realiza el tributo a Soda Stéreo, recordó al líder de la banda, Gustavo Cerati, al cumplirse este miércoles el quinto aniversario de su fallecimiento.



“No soy especialista ni ningún biógrafo de la vida Gustavo Cerati”, dijo, y agregó: “sí le he dedicado mucho tiempo a su música por admiración; tuve oportunidad de estar en muchos recitales como el que se dio en Vélez, ellos eran teloneros de Tears for Fears, incluso los propios músicos de ese grupo lo destacaron; cuando tocaron en el Gigante de Huracán en Tres Arroyos me invitó “Liche” Kraemer a compartir un asado con Soda Stéreo, pero no me animé a ir”.

“Tengo los recuerdos de mi adolescencia cuando salieron luego de la vuelta a la Democracia grupos como Suéter, Virus, Soda, y me provocó un profundo dolor su partida, lo lamenté mucho por lo humano que por otra cosa, y en aquel momento nosotros nos juntamos con los chicos de Plan B y decidimos no tocar, porque nos parecía que era una especulación, casi al borde del morbo. Nosotros veníamos haciendo lo nuestro desde hace mucho, desde antes de “Me verás volver”, trabajo que fue como un renacimiento en 2007, cuando tocábamos en “El Búho” con una formación en trío, y desde 2011 lo hacemos con la formación actual”.

El futuro

Billy también habló de su recuperación luego del pico de presión que sufrió este año, agradeció el apoyo recibido y Tenemos programado nuestro primer ensayo, luego de lo que me pasó a mí, tengo un grado de contención gigante con la banda, durante mi internación, Diego viajaba desde Necochea, donde vive a verme”, puso como ejemplo.

“También agradezco a LU 24, por la nota, es la radio que escuchaba con mi abuelo”, concluyó.