Blas Marcolongo y el Coronavirus en España: “Es una situación sin precedentes”

19 marzo, 2020 Leido: 108

En un nuevo contacto para evaluar la situación en España respecto al Coronavirus y su avance en la península ibérica, desde Madrid, el tresarroyense Blas Marcolongo indicó a LU 24: “Soy licenciado en economía y trabajo en el sector financiero, aproximadamente desde hace diez días en casa. La situación es preocupante, las restricciones cada vez con mayores, no se puede uno desplazar l libremente solamente para ir a trabajar, en caso de no tener trabajo on line y luego puede salir a comprar de a una persona para ir a la farmacia o al hospital”.

Al igual que sucede en Argentina, “el alcohol en gel no se consigue porque si llega alguna partida se agota en pocas horas, y mascarillas no hay hace tiempo, la situación es bastante preocupante; los profesionales sanitarios no tienen tampoco ese material que encareció a su vez el precio. Se están cubriendo con bolsas, la información que da el gobierno no coincide con la realidad”, expresó.

“Estamos ante una situación que no tiene precedentes en estas épocas y la sensación que tengo es que es un mecanismo de prueba y error; actualmente no es que esté blindada la comunidad de Madrid, que es el principal foco pero te dejan desplazar únicamente para ir a trabajar si tu trabajo está fuera de ella, y luego es totalmente restringido. Hay gente que no se lo toma en serio, ayer escuchaba una radio local que había gente que como tiene mascotas realizaba paseos de dos horas con el perro para poder salir de casas, pero afortunadamente ahora se ha normalizado la situación”, sostuvo.

“La semana pasada hemos tenido que ir al hospital por un tema de intervención quirúrgica, y el hospital de la localidad donde yo vivo está totalmente saturado, y todas las plantas están dedicadas al tratamiento del Coronavirus; no es que estamos hablando del ébola, pero es tal el nivel de contagios que saturan el sistema sanitario: no hay respiradores para tantas personas y colapsan las urgencias, y a partir de hoy se han habilitado hoteles como hospitales para evitar el colapso del sistema sanitario”, dijo finalmente.

Volver