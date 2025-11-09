Boca agudizó la crisis de River de la mano del Chango y la Bestia

9 noviembre, 2025 0

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, uno en cada tiempo, Boca superó 2-0 a River, quedó en la cima de las posiciones del Grupo A y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El tanto del “Changuito”, a los 46 minutos de la fracción inicial, empezó a inclinar la balanza para el dueño de casa, que pasó por encima al Millonario en el complemento. Apenas iniciada esa etapa, la “Bestia” Merentiel extendió la cuenta y prácticamente definió el pleito.

El cotejo, correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional, fue dirigido por el árbitro internacional Nicolás Ramírez y se disputó en una Bombonera repleta de hinchas boquenses.

Boca ganó cuatro de los últimos cinco encuentros, lo que le permitió saltar a la vanguardia de la Zona A con 26 puntos.

Así salieron a la cancha

-Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes (Tomás Belmonte), Carlos Palacios (Ander Herrera), Exequiel Zeballos (Kevin Zenón); Miguel Merentiel (Malcon Braida) y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

-River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero (Juan Fernando Quintero); Gonzalo Montiel, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño (Giuliano Galoppo), Marcos Acuña; Maximiliano Meza (Matías Galarza); Sebastián Driussi (Miguel Borja) y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

