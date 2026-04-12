Boca dio el golpe ante Villa del Parque y se metió en semis de la Copa Tres Arroyos

12 abril, 2026 0

En un partido intenso, disputado y con un final de alto voltaje, Boca Juniors venció 1 a 0 a Villa del Parque y selló su clasificación a las semifinales del torneo. El equipo “Xeneize”, que venía de una racha irregular, supo neutralizar el juego directo del “Villero” y se quedó con un triunfo tan trabajado como festejado.

Desde el arranque, ambos equipos marcaron sus estilos: Boca apostó por un mayor volumen de juego en el medio, mientras que Villa buscó ser más directo, apoyándose en la potencia de Fuertes.

La primera mitad fue sumamente atractiva y pudo ser para cualquiera, con el travesaño como protagonista en dos ocasiones: primero tras un tiro libre de Chico para el Xeneize, y luego tras un desborde de Ozcariz que terminó en un remate de Fuertes contra el poste. Además, los arqueros respondieron con creces; Charmelo sacó dos pelotas bárbaras, destacándose un zurdazo de Sánchez que tenía destino de red.

En el segundo tiempo, los entrenadores movieron el banco buscando romper la paridad. En Boca, el ingreso de Allende le dio frescura al ataque. El partido se volvió extremadamente disputado y con mucho ritmo, dando la sensación de que solo un detalle o una definición por penales rompería el cero.

A los 31 minutos llegó la emoción máxima: tras un remate de Allende por izquierda que Charmelo no pudo contener del todo, el joven Nahuel Debliger apareció para empujarla y desatar el delirio boquense con el 1 a 0. Villa intentó reaccionar con cambios ofensivos, pero le costó generar situaciones claras de mano a mano frente a un seguro Masson.

El cierre del encuentro no estuvo exento de tensión. Tras el gol, el clima se caldeó y la árbitra Dalma Cortadi expulsó por agresión mutua a Blas (Villa) y Allende (Boca). El arbitraje fue foco de protestas por parte de ambos planteles, en un encuentro que por momentos pareció escapársele de las manos a la autoridad máxima.

Con el pitazo final, Boca celebró un triunfo que lo deposita directamente en la siguiente fase, donde lo espera un durísimo cruce ante Huracán.

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