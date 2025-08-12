Boca homenajeó al “Colo y Cantilo”

En vísperas del partido de Boca – Villa del Parque, la dirigencia de Boca de nuestra ciudad homenajeó frente a la tribuna donde estaba el grueso de la hinchada Xeneize, a dos de los ídolos de la institución como Alberto Cedrón y Héctor Distéfano

Tanto el Colo como Cantilo recibieron camisetas similares a la que usa el plantel superior y con el numero que llevaron a través de su rica historia en la institución, el 4 y el 6 respectivamente, y el sobrenombre de cada uno de ellos.

Un merecido homenaje a dos referentes de la historia boquense que recibieron el aplauso y reconocimiento de los simpatizantes de la institución .

