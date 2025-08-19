Boca sigue agasajando a sus ídolos

El ultimo domingo, en la previa del partido que jugó el primer equipo de Boca, hubo un nuevo reconocimiento de la dirigencia del equipo Xeneize a jugadores de la rica historia futbolística de la institución que sus hinchas los reconocen como verdaderos ídolos.

En esta ocasión, los dos exjugadores homenajeados fueron Luis María Sasso y Oscar Piernes, que en medio de una gran emoción recibieron las camisetas símil a las que usa el equipo de primera con el dorsal con sus nombres y los números que usaron en su momento, Sasso el 5 y Piernes el 10.

Un grato momento se vivió con la presencia de estas dos figuras del futbol tresarroyense que pasaron por Boca de nuestra ciudad .

