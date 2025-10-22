Bochas: Acción en las Zonas C y D del Campeonato Individual de 1ra Categoría

En la noche del martes se puso en marcha la Zona C y Zona D, del torneo individual de Primera, con partidos muy parejos y de gran nivel.

En la Zona C, en duelo de jugadores de Estudiantes, Ezequiel Juárez cayó ante Reinaldo Barrionuevo por 15-11, mientras que Claudio Castillo se impuso a Carlos Quiroga por 15-7.

Por la Zona D, Hernán Rodríguez venció a Alberto Hernández en un ajustado 15-14, y en el enfrentamiento entre jugadores de Huracán, Guillermo Barrios se quedó con la victoria ante Guillermo Menna por 15-4.

El campeonato continúa esta semana con la segunda fecha, donde cada jugador buscará afianzarse en su zona en busca de la clasificación a la próxima fase.

