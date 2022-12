Bochas: Aristain, Guillermo Barrios, Rodríguez y Jaureguibehere son punteros

2 diciembre, 2022

Se cerró la primera rueda del torneo Oficial de bochas individual de Primera Categoría con los partidos de las zonas C y D. Los resultados fueron:

Zona C: Ignacio Degue, de visitante, le ganó a Alberto Cabrera 12 a 8 y, en Echegoyen, Guillermo Barrios venció a Leonardo Heim 12 a 4.

Zona D: José Desiderio venció en Oriente a Oscar Oxandaburu 12 a 5 y Hernán Rodríguez, como local, derrotó a Sandro Vega 12 a 8.

Posiciones

Zona A: Martín Aristain (Huracán) 3, Claudio Castillo (Club de Pelota 2), Roque Marinelli (Oriente) 1, Carlos Dolade (Soc. Española) 0.

Zona B: Pablo Jaureguibehere (Huracán) 3, Ezequiel Juárez (Estudiantes) 2, Ezequiel Barrios (Huracán) 1, Brain Baldovino (Club de Pelota) 0.

Zona C: Guillermo Barrios (Huracán) 3, Ignacio Degue (Club de Pelota) 2, Leonardo Heim (Echegoyen) 1, Alberto Cabrera (Huracán) 0.

Zona D: Hernán Rodríguez (Club de Pelota) 3, José Desiderio (Claromecó) 2, Oscar Oxandaburu (Oriente) 1, Sandro Vega (Huracán) 0.

Volver