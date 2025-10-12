Bochas: Bahia Blanca Campeón Provincial de Tríos

12 octubre, 2025

Finalizo el Torneo Provincial de Bochas por Tríos de primera categoría que organiza la Asociación Tresarroyense de Bochas y fiscalizó la Federación de la Provincia, consagrando Campeón a Bahia Blanca.

16 delegaciones participaron desde el sábado, buscando ganar el torneo para ser los representantes en el próximo Torneo Argentino.

El elenco bahiense, derrotó en la final a Olavarría 15 a 5.

Bahia Blanca estuvo conformado por Fabian Tolosa, Cristian Zapata, Dante Núñez, Daniel Vitozzi y el técnico Rubén Trellini.

Mientras que el subcampeón, Olavarría, estuvo integrado por Juan José Natararigo, Martin Orradre, Fernando Diaz, Guillermo Galván y el técnico Jorge Medina.

El capitán del equipo le dijo a LU24 que: “fue un duro torneo, llegamos como favoritos y se nos complicó, pero por suerte logramos el título en especial en esta final contra un gran equipo”

Mientras el técnico Rubén Trellini expresó el sentirse muy alagado con el título logrado, pero especialmente haber podido estar en Tres Arroyos y encontrarme con amigos, ya que consideró a esta ciudad como su segunda casa con grandes recuerdos.

Finalmente, el presidente de la Asociación local, Ezequiel Barrios se mostró muy contento por haber sacado adelante un torneo donde la federación lo considera el más grande y lograr finalizar el mismo en tiempo y formo sin inconvenientes es una satisfacción muy importante.

