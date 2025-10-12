Bochas: Bahía Blanca y Olavarría juegan la final
Se jugaron en las canchas de Club de Pelota las dos semifinales del Torneo Provincial de bochas por tríos de primera categoría que organiza la Asociación Tresarroyense y fiscaliza la Federación de la Provincia.
Bahía Blanca le ganó a Los Toldos 15 a 9 y Olavarría venció a Pergamino 15 a 5.
Ahora la final se juega en Huracán con Bahía Blanca (integrado por Fabian Tolosa, Dante Núñez, Cristian Zapata y Daniel Vitozzi y como técnico Rubén Trillini) con Olavarría (con Juan Pablo Notararigo, Martin Orradre, Fernando Díaz y Guillermo Galván y el técnico Jorge Medina).