Bochas: Campeonato de Tríos – 1ra Categoría

17 septiembre, 2025

Anoche se disputó el 2º partido de la 1ª fecha del cuadrangular final, donde se enfrentaron los dos equipos de Estudiantes.

El duelo entre Estudiantes “A” y Estudiantes “B” comenzó con dominio del “B”, pero con el correr de las manos el “A” se afirmó en el juego y terminó llevándose la victoria por 15-8.

Esta noche, en la cancha de Oriente F.C., se jugará un partido clave: Huracán vs. Estudiantes “A”, el ganador avanzará directo a la gran final.

Mañana jueves, en cancha de Rec. Echegoyen: Club de Pelota vs. Estudiantes “B”, duelo de los perdedores de la primera fecha.

