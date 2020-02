Bochas: Castillo y Barrios siguen en la punta

Se disputó la cuarta fecha del torneo Oficial de bochas individual de Segunda categoría que se desarrolla con 7 jugadores.



Ignacio Degue le ganó a Guillermo Barrios por 15 a 9, Ezequiel Juárez venció a Oscar Oxandaburu por 15 a 14 y Martin Aristain derrotó a Hernán Rodríguez por 15 a 4.

Posiciones: Guillermo Barrios y Claudio Castillo 3 puntos, Martin Aristain e Ignacio Degue 2, Oscar Oxandaburu y Ezequiel Juárez 1, y Hernán Rodríguez 0.

El lunes, la quinta fecha

La quinta fecha se jugará el lunes venidero. Los choques serán: Martín Aristain vs Ezequiel Juárez, Oscar Oxandaburu vs Ignacio Degue y Guillermo Barrios vs Claudio Castillo. Libre: Hernán Rodríguez.

