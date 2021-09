Bochas, categoría veteranos: Club de Pelota es el único puntero

11 septiembre, 2021

Se jugó la sexta fecha del Oficial de bochas por parejas de veteranos, la cual, tiene 8 equipos buscando el título de campeón del año.



Echegoyen B le ganó a Oriente 15 a 14; Sociedad española A perdió con Claromecó 15 a 4; Club de Pelota venció a Echegoyen A 15 a 14; Huracán derrotó a Sociedad Española B 15 a 6.

Posiciones

Club de Pelota 5; Oriente y Huracán 4; Claromecó y Sociedad española B 3; Echegoyen B y Echegoyen A 2; Sociedad española A 1.

Próxima fecha miércoles 15: Sociedad española B vs. Oriente; Huracán vs. Echegoyen A; Claromecó vs. Club de Pelota; Echegoyen B vs. Sociedad española A.

Lunes 13 juegan: Por la categoría tercera, sexta fecha: Oriente vs. Club de Pelota B; Sociedad Española A vs. Club de Pelota A; Sociedad Española B vs. Claromecó.

