Bochas: Claromecó sacó más diferencia

Se desarrolló la cuarta fecha de las revanchas del Oficial de bochas por parejas de Primera División que organiza la Asociación Tresarroyense.

Claromecó, como visitante, le ganó a Huracán por 15 a 12, Club de Pelota, de local, derrotó a Echegoyen por 15 a 3 y Sociedad Española, de visitante, venció a Unión por 15 a 11.

Posiciones: Claromecó 9 puntos, Huracán, Club de Pelota y Estudiantes 6, Sociedad Española 4, Unión y Echegoyen 1.

Próxima fecha (quinta): Sociedad Española vs Huracán, Estudiantes vs Unión, Claromecó vs Club de Pelota.

Torneo de parejas

Se llevará a cabo en Gonzales Chaves este fin de semana un torneo relámpago por parejas de Segunda y Tercera categoría.

Continúan los extraordinarios

Hoy se juegan partidos en Huracán por el interno de tríos en las instancias finales.

También se juega en Club de Pelota el extraordinario de parejas que está en la etapa de clasificación al jugarse por doble eliminación.