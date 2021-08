Bochas: Club de Pelota A es el único puntero en tercera

Se inició una nueva semana de los torneo de bochas oficiales que se juegan en tres categorías, por la tercera fecha de tercera se obtuvieron estos resultados.

Club de Pelota B perdió de local con Claromecó 15 a 4, Club de pelota A le gano a Sociedad española B 15 a 4, Oriente de local le gano a Huracán 15 a 2 y Sociedad española A venció a Echegoyen 15 a 10.

Posiciones luego de 3 fechas: Club de pelota A 3, Oriente y Sociedad Española B 2, Club de Pelota B, Huracán, Claromecó, Sociedad Española A, Echegoyen 1.

Próxima fecha viernes 3: Sociedad Española A vs. Club de Pelota B, Echegoyen vs. Oriente, Huracán vs. Club de Pelota A, Claromecó vs. Sociedad española B.

Juegan hoy por la quinta fecha de primera: Huracán B vs. Oriente, Estudiantes vs. Club de Pelota, Huracán A vs. Sociedad española A Libre Sociedad Española B.

